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Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

13:46, 23 сентября 2024
В парламенте сообщили, что размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции уже не удовлетворяет потребности судей.
Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов («Слуга народа») сообщил, что уровень судейского вознаграждения, который можно считать привлекательным для кандидатов на должности судей, сейчас остается только в Верховном Суде и в судах апелляционной инстанции.

«С денежным довольствием все нормально в Верховном Суде и в апелляционных судах, но в судах первой инстанции размер вознаграждения – это катастрофа», - сообщил Денис Маслов 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения».

Отметим, что заработная плата судьи первой инстанции в Украине составляет в среднем 63 тыс. гривен.

Напомним, что глава Совета правосудия также сообщил о факторах, негативно влияющих на престиж профессии судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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