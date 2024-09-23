Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов («Слуга народа») сообщил, что уровень судейского вознаграждения, который можно считать привлекательным для кандидатов на должности судей, сейчас остается только в Верховном Суде и в судах апелляционной инстанции.
«С денежным довольствием все нормально в Верховном Суде и в апелляционных судах, но в судах первой инстанции размер вознаграждения – это катастрофа», - сообщил Денис Маслов 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения».
Отметим, что заработная плата судьи первой инстанции в Украине составляет в среднем 63 тыс. гривен.
Напомним, что глава Совета правосудия также сообщил о факторах, негативно влияющих на престиж профессии судьи.
Автор: Вячеслав Хрипун
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