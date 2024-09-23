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Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне

13:49, 23 сентября 2024
Президент подчеркнул, что нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне.
Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне
Источник фото: president.gov.ua
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Следующие несколько месяцев станут решающими в войне россии против Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю получения The Golden Plate Award.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений – The Golden Plate Award.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что следующие несколько месяцев станут решающими в войне рф против Украины.

«У нас не так уж много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне – войне россии против Украины и всех вас, потому что это война россии против самой свободы – у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не россия, не их кровавые союзники», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина уже имеет План победы.

«И я презентую этот План Америке: президенту Байдену, Конгрессу, обоим кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу и всем нашим глобальным партнерам. Я верю, это станет нашим общим достижением ради свободы, без всяких компромиссов за счет свободы», - сказал Президент.

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