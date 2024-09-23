Во Франции хотят повысить налоги для богатых

Новый премьер Франции Барнье анонсировал повышение налогов для богатых и крупных корпораций.

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Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье высказал перспективу повышения налогов для богатых людей и крупных корпораций. Об этом он сообщил после объявления состава нового правого правительства в субботу, почти через три месяца после внеочередных выборов в стране, информирует Euronews.

Барнье подчеркнул: «Я не собираюсь дальше увеличивать налоги для всех французов: ни для самых «скромных», ни для работающих людей, ни для среднего класса. Но я не могу исключить самых богатых из национальных усилий исправить ситуацию».

Он указал на ряд экономических вызовов, унаследованных от предыдущего правительства, в частности на тяжелое долговое бремя. В 2023 году дефицит бюджета Франции составил 5,5% от ВВП, что значительно превышает целевой показатель правительства в 4,9% и лимит ЕС в 3%.

Прогнозируется, что в этом году дефицит государственного сектора достигнет примерно 5,6% ВВП, а в 2025 году превысит 6%. Эти превышения, частично вызванные низким ростом и сокращением налоговых поступлений, уже привели к дисциплинарному производству со стороны ЕС.

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