У Франції хочуть підвищити податки для багатих

Новий прем'єр Франції Барньє анонсував підвищення податків для багатих і великих корпорацій.

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Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє висловив перспективу підвищення податків для багатих людей та великих корпорацій. Про це він повідомив після оголошення складу нового правого уряду в суботу, майже через три місяці після позачергових виборів у країні, інформує Euronews.

Барньє наголосив: «Я не збираюся далі збільшувати податки для всіх французів: ані для «найскромніших», ані для людей, які працюють, ані для середнього класу. Але я не можу виключити найбагатших із національних зусиль виправити ситуацію».

Він вказав на низку економічних викликів, успадкованих від попереднього уряду, зокрема на важкий борговий тягар. У 2023 році дефіцит бюджету Франції становив 5,5% від ВВП, що значно перевищує цільовий показник уряду в 4,9% та ліміт ЄС у 3%.

Прогнозується, що цього року дефіцит державного сектора досягне приблизно 5,6% ВВП, а у 2025 році перевищить 6%. Ці перевищення, частково викликані низьким зростанням і скороченням податкових надходжень, вже призвели до дисциплінарного провадження з боку ЄС.

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