Практика судів
  1. У світі

У Франції хочуть підвищити податки для багатих

20:14, 23 вересня 2024
Новий прем'єр Франції Барньє анонсував підвищення податків для багатих і великих корпорацій.
У Франції хочуть підвищити податки для багатих
Джерело фото: nv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє висловив перспективу підвищення податків для багатих людей та великих корпорацій. Про це він повідомив після оголошення складу нового правого уряду в суботу, майже через три місяці після позачергових виборів у країні, інформує Euronews.

Барньє наголосив: «Я не збираюся далі збільшувати податки для всіх французів: ані для «найскромніших», ані для людей, які працюють, ані для середнього класу. Але я не можу виключити найбагатших із національних зусиль виправити ситуацію».

Він вказав на низку економічних викликів, успадкованих від попереднього уряду, зокрема на важкий борговий тягар. У 2023 році дефіцит бюджету Франції становив 5,5% від ВВП, що значно перевищує цільовий показник уряду в 4,9% та ліміт ЄС у 3%.

Прогнозується, що цього року дефіцит державного сектора досягне приблизно 5,6% ВВП, а у 2025 році перевищить 6%. Ці перевищення, частково викликані низьким зростанням і скороченням податкових надходжень, вже призвели до дисциплінарного провадження з боку ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину

Олена Кузьмишина була єдиним кандидатом на посаду голови Шостого ААС.

Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Мобілізація обмежено придатних до 25 років офіційно зупинилася – народний депутат

Однак директива про зупинку мобілізації до 25 років не опубліковано.

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням – Гончаренко про нову директиву

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що нова директива дозволяє мобілізацію чоловіків до 50 років, а старше – лише за окремим розпорядженням.

Привабливість професії судді першої інстанції з точки зору заробітної плати програє навіть державному сектору – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити добір на посади суддів судів першої інстанції привабливим для юристів-професіоналів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва