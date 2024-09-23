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Кількість адвокатів збільшилась з початку війни — в якій області зареєстровано найбільше

13:31, 23 вересня 2024
Стало відомо, де в Україні зареєстровано найбільше адвокатів.
Кількість адвокатів збільшилась з початку війни — в якій області зареєстровано найбільше
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Реєстр адвокатів зараз налічує 53 361 особу. Від початку повномасштабного вторгнення Реєстр поповнився на 4 370 нових адвокатів. Про це повідомляє Opendatabot.

Найбільше адвокатів зареєстровано у:

  • Київській області — 9 127 або 17% від загальної кількості,
  • Києві — 5 682 (10,6%),
  • Дінпропетровській області — 4 016 адвокатів (7,5%),
  • Одеській області — 3 992 (7,5%)
  • Донецькій області — 3 932 адвокатів (7,4%).

Найбільше нових адвокатських ліцензій від початку повномасштабної війни видали у Закарпатській (+15,%), Вінницькій (+14,6%), Одеській (+14,6%) та Рівненській областях (+13,8%).

За даними Opendatabot, кількість нових адвокатів з кожним роком зменшується. Якщо у 2020 році було зареєстровано 5 124 нових адвокати, то вже у 2024 році — 1 708.

1 773 адвокати тимчасово зупинили свою діяльність, а 8 взагалі її припинили від початку повномасштабного вторгнення.

Серед адвокатів в Україні більше чоловіків — 60% від загальної кількості. Частка жінок становить 40%.

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