Количество адвокатов увеличилось с начала войны — в какой области зарегистрировано больше всего

Реестр адвокатов сейчас насчитывает 53 361 человека. С начала полномасштабного вторжения Реестр пополнился на 4370 новых адвокатов. Об этом сообщает Opendatabot.
Больше всего адвокатов зарегистрировано в:
Больше новых адвокатских лицензий с начала полномасштабной войны выдали в Закарпатской (+15,%), Винницкой (+14,6%), Одесской (+14,6%) и Ровенской областях (+13,8%).
По данным Opendatabot, количество новых адвокатов с каждым годом уменьшается. Если в 2020 году было зарегистрировано 5124 новых адвоката, то уже в 2024 году - 1708.
1773 адвоката временно остановили свою деятельность, а 8 вообще ее прекратили с начала полномасштабного вторжения.
Среди адвокатов в Украине больше мужчин – 60% от общего количества. Доля женщин составляет 40%.
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