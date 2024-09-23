Количество адвокатов увеличилось с начала войны — в какой области зарегистрировано больше всего

Стало известно, где в Украине зарегистрировано больше всего адвокатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Реестр адвокатов сейчас насчитывает 53 361 человека. С начала полномасштабного вторжения Реестр пополнился на 4370 новых адвокатов. Об этом сообщает Opendatabot.

Больше всего адвокатов зарегистрировано в:

Киевской области - 9127 или 17% от общего количества,

Киеве - 5 682 (10,6%),

Днепропетровской области - 4 016 адвокатов (7,5%),

Одесской области - 3 992 (7,5%)

Донецкой области - 3 932 адвокатов (7,4%).

Больше новых адвокатских лицензий с начала полномасштабной войны выдали в Закарпатской (+15,%), Винницкой (+14,6%), Одесской (+14,6%) и Ровенской областях (+13,8%).

По данным Opendatabot, количество новых адвокатов с каждым годом уменьшается. Если в 2020 году было зарегистрировано 5124 новых адвоката, то уже в 2024 году - 1708.

1773 адвоката временно остановили свою деятельность, а 8 вообще ее прекратили с начала полномасштабного вторжения.

Среди адвокатов в Украине больше мужчин – 60% от общего количества. Доля женщин составляет 40%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.