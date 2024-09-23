Практика судов
  1. В Украине

Количество адвокатов увеличилось с начала войны — в какой области зарегистрировано больше всего

13:31, 23 сентября 2024
Стало известно, где в Украине зарегистрировано больше всего адвокатов.
Количество адвокатов увеличилось с начала войны — в какой области зарегистрировано больше всего
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Реестр адвокатов сейчас насчитывает 53 361 человека. С начала полномасштабного вторжения Реестр пополнился на 4370 новых адвокатов. Об этом сообщает Opendatabot.

Больше всего адвокатов зарегистрировано в:

  • Киевской области - 9127 или 17% от общего количества,
  • Киеве - 5 682 (10,6%),
  • Днепропетровской области - 4 016 адвокатов (7,5%),
  • Одесской области - 3 992 (7,5%)
  • Донецкой области - 3 932 адвокатов (7,4%).

Больше новых адвокатских лицензий с начала полномасштабной войны выдали в Закарпатской (+15,%), Винницкой (+14,6%), Одесской (+14,6%) и Ровенской областях (+13,8%).

По данным Opendatabot, количество новых адвокатов с каждым годом уменьшается. Если в 2020 году было зарегистрировано 5124 новых адвоката, то уже в 2024 году - 1708.

1773 адвоката временно остановили свою деятельность, а 8 вообще ее прекратили с начала полномасштабного вторжения.

Среди адвокатов в Украине больше мужчин – 60% от общего количества. Доля женщин составляет 40%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор во время обыска изъял у предпринимателя 4,2 млн грн, забрал их себе и скрылся из прокуратуры

Киевский прокурор во время обыска изъял у бизнесмена 4,2 млн и после этого перестал ходить на работу.

Размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции в Верховной Раде охарактеризовали как катастрофу

В парламенте сообщили, что размер судейского вознаграждения в судах первой инстанции уже не удовлетворяет потребности судей.

Нужно принять закон, чтобы с ростом прожиточного минимума зарплаты не росли – Минсоцполитики объяснило, почему в проекте бюджета «заморозили» прожиточный минимум

Министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Уровень профессиональной подготовки многих кандидатов на должности судей вызывает обеспокоенность – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия сообщили, что обеспокоены тем, как судьи из числа участников отбора 2017 года будут осуществлять правосудие.

Перманентная судебная реформа делает профессию судьи непопулярной – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия рассказали, почему профессия судьи теряет привлекательность для юристов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва