Укроборонпром корпоратизирует еще три предприятия

В рамках реформы корпоративного управления в Украине создадут три новых общества с ограниченной ответственностью.

Источник фото: GMK Center

В рамках реформы корпоративного управления в составе Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» планируется создание трех новых обществ с ограниченной ответственностью. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Наблюдательный совет АО принял решение о трансформации трех государственных предприятий в ООО, что произойдет после прохождения процедуры государственной регистрации. Это изменение является частью реформы корпоративного управления в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), которую реализует Укроборонпром.

«Мы должны завершить реформу, поскольку успешная корпоратизация - залог дальнейшего развития украинского оборонно-промышленного комплекса, превращения его в современный высокотехнологичный кластер, который уже сейчас становится основой экономики всей страны», - отметил председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.

Стоит отметить, что в рамках этой реформы уже было преобразовано 42 предприятия в хозяйственные общества, из которых 14 - в 2024 году.

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