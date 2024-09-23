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Укроборонпром корпоратизує ще три підприємства

16:30, 23 вересня 2024
У рамках реформи корпоративного управління в Україні створять три нові товариства з обмеженою відповідальністю.
Укроборонпром корпоратизує ще три підприємства
Джерело фото: GMK Center
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В рамках реформи корпоративного управління у складі Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» планується створення трьох нових товариств з обмеженою відповідальністю. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Наглядова рада АТ ухвалила рішення про трансформацію трьох державних підприємств у ТОВ, що відбудеться після проходження процедури державної реєстрації. Ця зміна є частиною реформи корпоративного управління в оборонно-промисловому комплексі (ОПК), яку реалізує Укроборонпром.

«Ми маємо завершити реформу, оскільки успішна корпоратизація – запорука подальшого розвитку українського оборонно-промислового комплексу, перетворення його на сучасний високотехнологічний кластер, який вже зараз стає основою економіки всієї країни», – зазначив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.

Варто зазначити, що в рамках цієї реформи вже було перетворено 42 підприємства на господарські товариства, з яких 14 – у 2024 році.

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