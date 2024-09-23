Володимир Зеленський наголосив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні

Президент підкреслив, що потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні.

Джерело фото: president.gov.ua

Наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні росії проти України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі з нагоди отримання The Golden Plate Award.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award.

У своєму виступі Глава держави підкреслив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні рф проти України.

«У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні росії проти України й усіх вас, тому що це війна росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не росія, не їхні криваві союзники», - акцентував Володимир Зеленський.

Він відзначив, що Україна вже має План перемоги.

«І я презентую цей План Америці: президенту Байдену, Конгресу, обом кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу і усім нашим глобальним партнерам. Я вірю, це стане нашим спільним досягненням заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи», - сказав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.