Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений – The Golden Plate Award, видео

В течение 60 лет наградой отмечают вклад в развитие человечества.

Президент Украины Владимир Зеленский получил награду Американской академии достижений – The Golden Plate Award.

В течение 60 лет наградой отмечают вклад в развитие человечества. «За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы», - уточнил Президент.

«Сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне – свобода, а на другой – все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям. Нам всем нужна победа. И мы все знаем, почему», — подчеркнул Глава государства.

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