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Уровень профессиональной подготовки многих кандидатов на должности судей вызывает обеспокоенность – Высший совет правосудия

12:41, 23 сентября 2024
В Высшем совете правосудия сообщили, что обеспокоены тем, как судьи из числа участников отбора 2017 года будут осуществлять правосудие.
Уровень профессиональной подготовки многих кандидатов на должности судей вызывает обеспокоенность – Высший совет правосудия
Источник фото - Высший совет правосудия
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Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик рассказал, что по его наблюдениям, немалое количество кандидатов на должности судей из числа участников отбора на должности судей 2017 года, не совсем готова к работе на должностях судей. 

«В судебную систему идет очень мало высокопрофессиональных юристов. Мы проводим собеседования с кандидатами на должности судей и, честно говоря, у меня возникает обеспокоенность, как эти судьи будут работать», - рассказал Григорий Усик 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения». 

Председатель Совета правосудия отметил, что предыдущая карьера кандидатов на должности судей вызывает вопросы, касающиеся их способности профессионально осуществлять правосудие вообще. 

«Биографические данные кандидатов, последние места их работы, не внушают уверенности в том, что они готовы к вызовам, которые существуют сейчас в судебной власти, например, к чрезвычайно интенсивной работе, а также к публичности своей профессии», - рассказал Григорий Усик.

Напомним, что ранее глава ВСП также сообщил о факторах, которые негативно влияют на престиж профессии судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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