Укрпочта продолжила действие скидок на отправку посылок в Канаду — что нужно знать

Скидка 10% будет действовать на габаритные посылки и 15% на «Мелкий пакет PRIME».

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«Укрпочта» подписала с Канадой соглашение о продлении скидок на тарифы. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Так, за первый год действия соглашения объемы посылок между Украиной и Канадой увеличились более чем на 25%, поэтому действие скидок решили продлить.

Смелянский рассказал, что скидка 10% будет действовать на габаритные посылки и 15% на «Мелкий пакет PRIME».

Отправлять посылки можно из любого из 7 000+ отделений Укрпочты в любое из 6200+ отделений Почты Канады и наоборот. Тарифы действуют в оба направления.

Сроки доставки из Украины в Канаду сейчас составляют 7-14 дней. Из Канады в Украину доставка занимает немного больше времени.

Партнеры также договорились разработать новые логистические пути для существенного улучшения сроков. Кроме того, соглашения по США и Великобритании уже в процессе.

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