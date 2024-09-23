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Укрпошта продовжила дію знижок на відправку посилок до Канади — що слід знати

14:07, 23 вересня 2024
Знижка 10% буде діяти на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME».
Укрпошта продовжила дію знижок на відправку посилок до Канади — що слід знати
Фото з відкритих джерел
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«Укрпошта» підписала з Канадою угоду про продовження знижок на тарифи. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Так, за перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тому дію знижок вирішили продовжити.

Смілянський розповів, що знижка 10% буде діяти на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME».

Відправляти посилки можна з будь-якого з 7 000+ відділень Укрпошти до будь-якого з 6200+ відділень Пошти Канади і навпаки. Тарифи діють в обидва напрямки.

Терміни доставки з України до Канади зараз становлять 7-14 днів. З Канади до України доставка займає трохи більше часу.

Партнери також домовилися опрацювати нові логістичні шляхи для суттєвого покращення термінів. Крім того, угоди щодо США та Великої Британії вже в процесі.

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