По словам начальника Одесского областного ТЦК, конфликты, которые возникают с ТЦК, часто являются заказными.

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Начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко сообщил, что случаев бусификации украинцев стало значительно меньше. Он отметил, что ТЦК действуют в рамках своих правил, обязанностей и полномочий.

«Что касается поведения военнослужащих, военнослужащие ТЦК действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и в пределах своих полномочий», - сказал Пуйко.

Он также подчеркнул, что мобилизация населения из сел и городов проходит равномерно, а зарплата в ТЦК не превышает 30 тысяч гривен. Несмотря на негативные отзывы, начальник ТЦК заверил, что есть и положительные новости об их работе, а люди, которые снимают конфликты с ТЦК, по его словам, делают это на заказ.

Важно, что около 90% личного состава ТЦК составляют военнослужащие, вернувшиеся с фронта, многие из которых получили ранения. По словам Пуйко, в этих военных заложено чувство несправедливости.

«Но существует проблематика относительно вернувшихся людей с фронта. У нас сейчас примерно 90% личного состава ротохраны это те военнослужащие, которые прошли войну, прошли фронт и пришли к нам из боевых подразделений, пришли к нам покалеченными, ранеными и в которых существует в душе заклеенное чувство несправедливости», - резюмировал он.

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