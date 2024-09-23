Избран председатель Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области

Суд возглавила Галина Литвинова.

В Корсунь-Шевченковском районном суде Черкасской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого было вынесено рассмотрение заявления Веры Гусаровой о ее досрочном освобождении от должности председателя суда. Об этом сообщает судебное учреждение.

Также на собрание судей был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

По результатам рассмотрения, собрание судей приняло решение уволить судью Гусарову Веру Владимировну с административной должности председателя суда с 23 сентября 2024 года по ее заявлению.

Путем тайного голосования собрание судей избрало на административную должность председателя Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области судью Литвинову Галину Николаевну с 24 сентября 2024 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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