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Обрано голову Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області

19:12, 23 вересня 2024
Суд очолила Галина Літвінова.
Обрано голову Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області
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У Корсунь-Шевченківському районному суді Черкаської області відбулись збори суддів, на порядок денний яких було винесено розгляд заяви Віри Гусарової про її дострокове звільнення з посади голови суду. Про це повідомляє судова установа.

Також на збори суддів було винесено питання про обрання голови суду.

За результатами розгляду, збори суддів ухвалили рішення звільнити суддю Гусарову Віру Володимирівну з адміністративної посади голови суду з 23 вересня 2024 року за її заявою.  

Шляхом таємного голосування збори суддів обрали на адміністративну посаду голови Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області суддю Літвінову Галину Миколаївну з 24 вересня 2024 року.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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