За словами начальника Одеського обласного ТЦК, конфлікти, які виникають з ТЦК, часто є замовними.

Джерело фото: Волинь.online

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Юрій Пуйко повідомив, що випадків бусифікації українців стало значно менше. Він зазначив, що ТЦК діють у межах своїх правил, обов'язків і повноважень.

«Що стосується поведінки військовослужбовців, військовослужбовці ТЦК діють в межах своїх правил, в межах своїх обов’язків і в межах своїх повноважень», – сказав Пуйко.

Він також підкреслив, що мобілізація населення з сіл та міст проходить рівномірно, а зарплата в ТЦК не перевищує 30 тисяч гривень. Попри негативні відгуки, начальник ТЦК запевнив, що є й позитивні новини про їхню роботу, а Люди, які знімають конфлікти з ТЦК, за його словами, роблять це на замовлення.

Важливо, що близько 90% особового складу ТЦК складають військовослужбовці, які повернулися з фронту, багато з яких отримали поранення. За словами Пуйка, у цих військових закладено відчуття несправедливості.

«Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас зараз приблизно 90% особового складу ротохорони це ті військовослужбовці, які пройшли війну, пройшли фронт і прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими і в яких існує в душі закледене почуття несправедливості», — резюмував він.

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