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россия может ударить по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются украинские F-16 – WP

13:47, 23 сентября 2024
россия рассматривает возможность ударов по авиабазам НАТО в Польше и Румынии на фоне увеличения западной поддержки Украины.
россия может ударить по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются украинские F-16 – WP
Источник фото: radiosvoboda
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москва может принять меры против авиабаз в Польше и Румынии, где развернуты украинские F-16, вследствие растущей напряженности с Западом. Как отмечает Washington Post, российский диктатор владимир путин теряет эффективность своих ядерных угроз и ищет новые способы воздействия на ситуацию, чтобы обеспечить соблюдение своих «красных линий».

В начале сентября путин предупредил, что удары Украины вглубь россии могут привести к конфликту с НАТО, на что российские пропагандисты отреагировали угрозами ядерного оружия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что атаки на россию могут спровоцировать ядерную войну, подчеркивая близость штаб-квартиры Европарламента к российским ракетам.

Внутренние источники в россии указывают на растущую «иммунность» к ядерным угрозам, поскольку такие заявления уже не вызывают страха. После вторжения 2022 года москва постоянно предупреждала о последствиях поставки западной стороной современных вооружений Украине, которые в конце концов были предоставлены.

Аналитики считают, что путин видит угрозу в усилении западной поддержки Украины, особенно если это приведет к увеличению ракетных ударов по территории россии. Некоторые эксперты прогнозируют, что москва может прибегнуть к диверсионным операциям против военных объектов на Западе, или же использовать прокси-группы для атак на западные интересы.

Кремлевский аналитик Сергей Марков отметил, что российское военное руководство осознает необходимость эскалации и готово принять меры, в частности закрытие британского посольства в москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии. Он считает, что поскольку россия уверена в возможных ударах по своей территории, то ей нужно действовать первой.

Несмотря на эти прогнозы, эксперты считают возможность ударов по авиабазам НАТО маловероятной, подчеркивая, что риторика относительно ядерного оружия используется для усиления напряженности в контексте политических кампаний в США.

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