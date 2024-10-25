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Кількість заброньованих працівників у військовій промисловості та енергетиці може скоротитися до 70%

13:54, 25 жовтня 2024
В Україні тимчасово призупинено бронювання працівників через аудит критично важливих підприємств.
Кількість заброньованих працівників у військовій промисловості та енергетиці може скоротитися до 70%
Джерело фото: УНІАН
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В Україні розпочався аудит критично важливих підприємств, що призупинив можливість бронювання працівників на найближчі три тижні. Після завершення перевірки, яка триватиме до 15 листопада, деякі компанії можуть втратити право бронювати співробітників, а процедура бронювання зазнає змін, зокрема, кількість заброньованих працівників у військовій промисловості та енергетиці можуть скоротити зі 100% до 70-90%, повідомляє NV Бізнес.

Урядова постанова від 22 жовтня дозволяє позбавити підприємства статусу «критично важливих», що дає право на бронювання персоналу. Володимир Зеленський висловив занепокоєння зростанням кількості заброньованих — зараз їх понад 1,5 млн осіб. Тож Міноборони та Мінекономіки розглядають зміни до постанови Кабміну № 76, яка регулює правила бронювання.

Запропоновані зміни:

  • Компанії зі статусом «критично важливих» повинні забезпечувати працівникам зарплату щонайменше 19 тисяч гривень на місяць, що може принести додаткові надходження до бюджету.
  • Обов’язкове щомісячне звітування про розмір зарплат.
  • Перегляд процедури надання статусу: можливе скорочення прав військових адміністрацій у цьому питанні або спільне прийняття рішень із ТЦК.
  • Скорочення частки заброньованих працівників на критично важливих підприємствах, таких як оборонні та енергетичні, до 70–90%.

Остаточне рішення можуть ухвалити на рівні Президента.

Корупційні ризики

За даними NV Бізнес, залучення місцевих адміністрацій і ТЦК до визначення статусу підприємств може створити корупційні ризики. Наприклад, нещодавно керівника Тернопільського ТЦК затримали за хабар у вигляді паливних талонів, а у трьох працівників Голосіївського ТЦК знайшли понад 1,2 млн доларів, 45 тис. євро та преміальні автомобілі.

Реформування процедури бронювання покликане оптимізувати процес та підвищити фінансову ефективність, але водночас вимагає суворого контролю для запобігання корупції.

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енергетика мобілізація бронювання

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