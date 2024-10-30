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Жителі прифронтових територій почали отримувати допомогу на купівлю палива на зиму

18:16, 30 жовтня 2024
Агентство ООН у справах біженців розпочало виплати 21 тисячі гривень на тверде паливо для родин прифронтових районів.
Жителі прифронтових територій почали отримувати допомогу на купівлю палива на зиму
Джерело фото: osoby.com.ua
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Жителі прифронтових територій почали отримувати фінансову допомогу на купівлю твердого палива для підготовки до зими, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розпочало виплати першого траншу — одноразової допомоги в розмірі 21 тисячі гривень для вразливих домогосподарств у прифронтових районах.

Наразі допомогою охоплено домогосподарства таких територіальних громад:

  • Дніпропетровська область: Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька;
  • Донецька область: Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська;
  • Запорізька область: Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська;
  • Миколаївська область: Куцурубська, Очаківська;
  • Сумська область: Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська;
  • Харківська область: Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька;
  • Херсонська область: Херсонська, Дар’ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська;
  • Чернігівська область: Корюківська, Городнянська.

Очікується, що близько 20 тисяч домогосподарств отримають кошти в межах цього траншу, що дозволить їм розпочати закупівлю палива вже в листопаді.

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ООН

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