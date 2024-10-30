Жители прифронтовых территорий начали получать помощь на покупку топлива на зиму

Агентство ООН по делам беженцев начало выплаты 21 тысячи гривен на твердое топливо для семей прифронтовых районов.

Источник фото: osoby.com.ua

Жители прифронтовых территорий начали получать финансовую помощь на покупку твердого топлива для подготовки к зиме, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало выплаты первого транша - единовременного пособия в размере 21 тысячи гривен для уязвимых домохозяйств в прифронтовых районах.

Сейчас помощью охвачены домохозяйства таких территориальных громад:

Днепропетровская область: Покровская, Мировская, Никопольская, Червоногригорьевская, Марганецкая;

Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;

Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвижовская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Камышовская, Таврическая;

Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;

Сумская область: Путивльская, Ворожбянская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;

Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;

Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;

Черниговская область: Корюковская, Городнянская.

Ожидается, что около 20 тысяч домохозяйств получат средства в рамках этого транша, что позволит им начать закупку топлива уже в ноябре.

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