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Жители прифронтовых территорий начали получать помощь на покупку топлива на зиму

18:16, 30 октября 2024
Агентство ООН по делам беженцев начало выплаты 21 тысячи гривен на твердое топливо для семей прифронтовых районов.
Жители прифронтовых территорий начали получать помощь на покупку топлива на зиму
Источник фото: osoby.com.ua
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Жители прифронтовых территорий начали получать финансовую помощь на покупку твердого топлива для подготовки к зиме, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало выплаты первого транша - единовременного пособия в размере 21 тысячи гривен для уязвимых домохозяйств в прифронтовых районах.

Сейчас помощью охвачены домохозяйства таких территориальных громад:

  • Днепропетровская область: Покровская, Мировская, Никопольская, Червоногригорьевская, Марганецкая;
  • Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;
  • Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвижовская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Камышовская, Таврическая;
  • Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;
  • Сумская область: Путивльская, Ворожбянская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;
  • Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;
  • Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;
  • Черниговская область: Корюковская, Городнянская.

Ожидается, что около 20 тысяч домохозяйств получат средства в рамках этого транша, что позволит им начать закупку топлива уже в ноябре.

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ООН

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