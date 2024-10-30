Жители прифронтовых территорий начали получать помощь на покупку топлива на зиму

18:16, 30 октября 2024
Агентство ООН по делам беженцев начало выплаты 21 тысячи гривен на твердое топливо для семей прифронтовых районов.
Источник фото: osoby.com.ua
Жители прифронтовых территорий начали получать финансовую помощь на покупку твердого топлива для подготовки к зиме, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало выплаты первого транша - единовременного пособия в размере 21 тысячи гривен для уязвимых домохозяйств в прифронтовых районах.
Сейчас помощью охвачены домохозяйства таких территориальных громад:
- Днепропетровская область: Покровская, Мировская, Никопольская, Червоногригорьевская, Марганецкая;
- Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;
- Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвижовская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Камышовская, Таврическая;
- Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;
- Сумская область: Путивльская, Ворожбянская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;
- Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;
- Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;
- Черниговская область: Корюковская, Городнянская.
Ожидается, что около 20 тысяч домохозяйств получат средства в рамках этого транша, что позволит им начать закупку топлива уже в ноябре.
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