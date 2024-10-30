Суд поставил точку по делу священнослужителя УПЦ МП, избившего экс-военнослужащего

Коллегия судей отклонила апелляционные требования защитника священнослужителя, который во время конфликта в Хмельницком нанес удары по ногам и лицу бывшему военнослужащему.

Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор Хмельницкого горрайонного суда, которым церковнослужитель кафедрального собора УПЦ МП признан виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений бывшему военнослужащему.

Коллегия судей отклонила апелляционные требования защитника обвиняемого и вынесла приговор суду первой инстанции без изменений. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Відтак засуджений відбуватиме покарання у виді пробаційного нагляду строком на 1 рік 6 місяців. На нього покладено обов’язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти його про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки». На користь потерпілого він має сплатити 37 924 гривні матеріальної та 50 000 гривень моральної шкоди.

За вироком, о 10 ранку 2 квітня 2023 року у приміщенні Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (м. Хмельницький) церковний служитель під час конфлікту завдав ударів по ногах і обличчю одному з відвідувачів, колишньому військовослужбовцю. Унаслідок побиття чоловік отримав забій головного мозку легкого ступеня, садна та крововиливи.

У місцевому суді потерпілий розповів, що служитель церкви напав на нього у відповідь на слова «Скільки ще має загинути людей, щоб вони перестали молитися московському патріархату?»: схопив його за плечі, вдарив по ногах, притиснув спиною до стіни, потім вивів у коридор, де завдав ударів по обличчю, кинув на підлогу, сів зверху і дав ще два ляпаси.

Обвинувачений свою вину не визнав, уважаючи дії потерпілого провокативними, та відмовився свідчити.

У апеляційній скарзі його захисник просив скасувати вирок та закрити кримінальне провадження у зв`язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Колегія суддів апеляційного суду погодилася з висновками місцевого суду, що всі докази у справі зібрані відповідно до вимог кримінального процесуального закону, є допустимими й такими, що в сукупності безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченим діяння, яке йому інкриміновано.

«Суд дав правильну юридичну оцінку діям обвинуваченого, взяв до уваги фактичні обставини заподіяння обвинуваченим тілесних ушкоджень потерпілому; надав оцінку способу та обставинам їх завдання, взяв до уваги кількість нанесених ударів, їх силу, спрямованість, механізм та негативні наслідки. Таким чином, сукупність належних та допустимих доказів, досліджених у судовому засіданні, доводить, що дії обвинуваченого містять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України», - йдеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/11059/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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