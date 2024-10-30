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Суд поставив крапку у справі священнослужителя УПЦ МП, який побив ексвійськовослужбовця

17:40, 30 жовтня 2024
Колегія суддів відхилила апеляційні вимоги захисника священнослужителя, який під час конфлікту у Хмельницькому завдав ударів по ногах і обличчю колишньому військовослужбовцю.
Суд поставив крапку у справі священнослужителя УПЦ МП, який побив ексвійськовослужбовця
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Хмельницький апеляційний суд переглянув вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким церковнослужителя кафедрального собору УПЦ МП визнано винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень колишньому військовослужбовцю.

Колегія суддів відхилила апеляційні вимоги захисника обвинуваченого та залишила вирок суду першої інстанції без змін. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Відтак засуджений відбуватиме покарання у виді пробаційного нагляду строком на 1 рік 6 місяців. На нього покладено обов’язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти його про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки». На користь потерпілого він має сплатити 37 924 гривні матеріальної та 50 000 гривень моральної шкоди.

За вироком, о 10 ранку 2 квітня 2023 року у приміщенні Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (м. Хмельницький) церковний служитель під час конфлікту завдав ударів по ногах і обличчю одному з відвідувачів, колишньому військовослужбовцю. Унаслідок побиття чоловік отримав забій головного мозку легкого ступеня, садна та крововиливи.

У місцевому суді потерпілий розповів, що служитель церкви напав на нього у відповідь на слова «Скільки ще має загинути людей, щоб вони перестали молитися московському патріархату?»: схопив його за плечі, вдарив по ногах, притиснув спиною до стіни, потім вивів у коридор, де завдав ударів по обличчю, кинув на підлогу, сів зверху і дав ще два ляпаси.

Обвинувачений свою вину не визнав, уважаючи дії потерпілого провокативними, та відмовився свідчити.

У апеляційній скарзі його захисник просив скасувати вирок та закрити кримінальне провадження у зв`язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Колегія суддів апеляційного суду погодилася з висновками місцевого суду, що всі докази у справі зібрані відповідно до вимог кримінального процесуального закону, є допустимими й такими, що в сукупності безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченим діяння, яке йому інкриміновано.

«Суд дав правильну юридичну оцінку діям обвинуваченого, взяв до уваги фактичні обставини заподіяння обвинуваченим тілесних ушкоджень потерпілому; надав оцінку способу та обставинам їх завдання, взяв до уваги кількість нанесених ударів, їх силу, спрямованість, механізм та негативні наслідки. Таким чином, сукупність належних та допустимих доказів, досліджених у судовому засіданні, доводить, що дії обвинуваченого містять склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України», - йдеться в ухвалі ХАС.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/11059/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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суд Хмельницький вирок

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