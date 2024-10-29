Командование Сил беспилотных систем получило право формировать госзаказ на дроны и РЭБ

Минобороны передало СБС полномочия на закупку беспилотников и систем РЭБ.

Источник фото: golos.com.ua

Командование Сил беспилотных систем Украины получило полномочия формировать государственный заказ на дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, правительство добавило Командование СБС в список заказчиков, которые могут закупать беспилотные системы и средства РЭБ через Минобороны и Госспецсвязи. Это решение позволит быстрее и точнее удовлетворять потребности фронта в беспилотниках и системах противодействия вражеским дронам.

«Особенно важно, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам», - отметил Умеров, подчеркнув, что Украина уже неоднократно демонстрировала, как технологическое преимущество способствует тактическим успехам.

«Благодаря этому решению у нас появляется еще больше возможностей для достижения победы», - добавил министр.

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