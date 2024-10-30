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Организатор азартных игр заплатит в госбюджет более 17 млн ​​гривен, которые задолжал за лицензии

07:00, 30 октября 2024
Киевская городская прокуратура установила факт невнесения организатором азартных игр в спецфонд ежегодных платежей за действие лицензий.
Организатор азартных игр заплатит в госбюджет более 17 млн ​​гривен, которые задолжал за лицензии
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С частного общества в государственный бюджет взыскают более 17 млн гривен задолженности за лицензии на проведение азартных игр.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, прокуроры установили факт невнесения организатором азартных игр в специальный фонд государственного бюджета Украины ежегодных платежей за второй год действия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов и лицензии на игровые автоматы.

В прокуратуре отмечают, что указанные средства должны были быть направлены на финансирование заведений образования, культуры и закупку высокостоимого медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.

В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Комиссии по регулированию азартных игр к организатору азартных игр о взыскании задолженности с учетом инфляционных потерь и 3% годовых на общую сумму более 17 млн гривен.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил требования в полном объеме.

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прокуратура деньги Лицензия Киев госбюджет

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