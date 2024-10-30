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Організатор азартних ігор заплатить у держбюджет понад 17 млн гривень, які заборгував за ліцензії

07:00, 30 жовтня 2024
Київська міська прокуратура встановила факт невнесення організатором азартних ігор до спецфонду щорічних платежів за дію ліцензій.
Організатор азартних ігор заплатить у держбюджет понад 17 млн гривень, які заборгував за ліцензії
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З приватного товариства до державного бюджету стягнуть понад 17 млн гривень заборгованості за ліцензії на проведення азартних ігор.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, прокурори встановили факт невнесення організатором азартних ігор до спеціального фонду державного бюджету України щорічних платежів за другий рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та за ліцензії на гральні автомати.

У прокуратурі зазначають, що вказані кошти мали б бути направлені на фінансування закладів освіти, культури та закупівлю високовартісного медичного обладнання для закладів охорони здоров’я.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Комісії з регулювання азартних ігор до організатора азартних ігор про стягнення заборгованості з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних на загальну суму понад 17 млн гривень.

У свою чергу суд погодився з доводами прокурора та задовольнив вимоги у повному обсязі.

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прокуратура гроші Ліцензія Київ держбюджет

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