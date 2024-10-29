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У Києві покарали водія, який проїхався смугою для маршрутних транспортних засобів — відео

22:39, 29 жовтня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія, який проїхався смугою для маршрутних транспортних засобів — відео
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У Києві на бульварі Миколи Міхновського покарали водія автомобіля Volkswagen, який рухався смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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поліція Київ

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