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Дві судді підтвердили відповідність займаній посаді, — ВККС

17:44, 29 жовтня 2024
У ВККС також повідомили, що одна суддя не підтвердила відповідність займаній посаді.
Дві судді підтвердили відповідність займаній посаді, — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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28 жовтня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Островерхова (Соляник) Анжеліка Вячеславівна - Дзержинський міський суд Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Машина Інна Миколаївна - Роменський міськрайонний суд Сумської області - відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Шумейко Олена Ігорівна - Оболонський районний суд міста Києва - не відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади.

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ВККС

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