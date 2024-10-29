Два судьи подтвердили соответствие занимаемой должности, — ВККС

В ВККС также сообщили, что один судья не подтвердил соответствие занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

28 октября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Островерхова (Соляник) Анжелика Вячеславовна – Дзержинский городской суд Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.

Машина Инна Николаевна – Роменский горрайонный суд Сумской области – отвечает занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи.

Шумейко Елена Игоревна – Оболонский районный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.