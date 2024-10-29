Командування Сил безпілотних систем отримало право формувати держзамовлення на дрони та РЕБ

Міноборони передало СБС повноваження на закупівлю безпілотників та систем РЕБ.

Джерело фото: golos.com.ua

Командування Сил безпілотних систем України отримало повноваження формувати державне замовлення на дрони та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, уряд додав Командування СБС до списку замовників, які можуть закуповувати безпілотні системи та засоби РЕБ через Міноборони та Держспецзв’язку. Це рішення дозволить швидше і точніше задовольняти потреби фронту в безпілотниках і системах протидії ворожим дронам.

«Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам», — зазначив Умєров, підкресливши, що Україна вже неодноразово демонструвала, як технологічна перевага сприяє тактичним успіхам.

«Завдяки цьому рішенню в нас з’являється ще більше можливостей для досягнення перемоги», – додав міністр.

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