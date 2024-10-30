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Військовослужбовців звільнили від звітування про свої спальники, каремати та фляги

11:27, 30 жовтня 2024
У Міноборони зробили ще один крок у спрощенні звітування за майно для військових.
Військовослужбовців звільнили від звітування про свої спальники, каремати та фляги
Джерело фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони України видало наказ, яким скасувало необхідність військовослужбовцям звітувати за деяке майно, що видається їм, повідомив керівник відомства Рустем Умєров.

Зокрема, після служби тепер треба повернути лише бронежилет і каску, решта залишається у військовослужбовців.

«Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу», - зазначив очільник Міноборони.

Він зазначив, що «цих змін дуже чекали наші воїни».

«Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо.

Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників!», - додав Умєров.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Командування Сил безпілотних систем України отримало повноваження формувати державне замовлення на дрони та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). 

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ЗСУ військовослужбовці Міноборони Рустем Умєров

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