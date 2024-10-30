Військовослужбовців звільнили від звітування про свої спальники, каремати та фляги

Міністерство оборони України видало наказ, яким скасувало необхідність військовослужбовцям звітувати за деяке майно, що видається їм, повідомив керівник відомства Рустем Умєров.
Зокрема, після служби тепер треба повернути лише бронежилет і каску, решта залишається у військовослужбовців.
«Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби. Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу», - зазначив очільник Міноборони.
Він зазначив, що «цих змін дуже чекали наші воїни».
«Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо.
Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників!», - додав Умєров.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Командування Сил безпілотних систем України отримало повноваження формувати державне замовлення на дрони та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
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