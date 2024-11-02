Міноборони вперше надало медзакладу статус центру реінтеграції військових

Медзаклад надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу військовим після повернення з полону.

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

Міністерство оборони України вперше надало закладу охорони здоров’я статус Центру реінтеграції для звільнених із полону військовослужбовців. Медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим героям після повернення з полону. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок», - розповів очільник відомства.

За його словами, перші пропозиції та побажання від військовослужбовців та медичного персоналу закладу уже надійшли, їх має врахувати Департамент охорони здоров’я Міноборони.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що військовослужбовців звільнили від звітування про свої спальники, каремати та фляги.

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