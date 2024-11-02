У якому випадку військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді та перевести у резерв

Військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді та перевести у резерв на підставі письмового наказу командира по особовому складу.
Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги відповідаючи на питання, чи можуть військовослужбовця за контрактом понизити в посаді та перевести у резерв.
Як зазначається, такий наказ оформлюється на підставі відповідних документів:
Фахівці наголошують, якщо конкретні умови встановлення, зміни або припинення правових відносин військовослужбовців не зазначені прямо в контракті, зміни по особовому складу регулюються нормативними актами щодо військової служби.
Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що військовослужбовці, які мають достатній професійний досвід, добрий стан здоров'я (підтверджений військово-лікарською комісією) і бажають продовжити службу, можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років (ч. 2. ст. 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).
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