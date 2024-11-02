Практика судів
  1. В Україні

У якому випадку військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді та перевести у резерв

20:54, 2 листопада 2024
На підставі письмового наказу командира по особовому складу військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді.
У якому випадку військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді та перевести у резерв
Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді та перевести у резерв на підставі письмового наказу командира по особовому складу.

Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги відповідаючи на питання, чи можуть військовослужбовця за контрактом понизити в посаді та перевести у резерв.

Як зазначається, такий наказ оформлюється на підставі відповідних документів: 

  • Службове подання командира, що обґрунтовує необхідність пониження чи переведення.
  • Атестаційний лист із висновками щодо службової відповідності військовослужбовця.
  • Наказ вищого керівництва, який затверджує рішення на підставі зазначених документів.

Фахівці наголошують, якщо конкретні умови встановлення, зміни або припинення правових відносин військовослужбовців не зазначені прямо в контракті, зміни по особовому складу регулюються нормативними актами щодо військової служби.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що військовослужбовці, які мають достатній професійний досвід, добрий стан здоров'я (підтверджений військово-лікарською комісією) і бажають продовжити службу, можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років (ч. 2. ст. 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

контракт військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін врегулював питання реєстрації авто як гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військові

Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку зокрема у зв’язку із перебуванням набувача на лікуванні більше місяця, перебуванням набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством, чи звільненням набувача з військової служби.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Повернення поштою виклику ТЦК з відміткою про невручення буде підставою для постанови про «заочний» штраф – Комітет рекомендував законопроект

Правоохоронний Комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект про спрощення умов для накладення заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів.

Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

У посольстві Європейського Союзу порадили громадянам України набратися терпіння і дочекатися результатів реформ та боротьби з корупцією.

Обмеження прав людини в Україні є пропорційними, але треба краще захищати права громадських активістів – Єврокомісія

Єврокомісія у звіті вказала, що в Україні зберігається загальна повага до прав людини, обмеження прав під час воєнного стану є пропорційним, але треба уникати тиску на громадських активістів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду