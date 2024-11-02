У якому випадку військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді та перевести у резерв

На підставі письмового наказу командира по особовому складу військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військовослужбовця за контрактом можуть понизити в посаді та перевести у резерв на підставі письмового наказу командира по особовому складу.

Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги відповідаючи на питання, чи можуть військовослужбовця за контрактом понизити в посаді та перевести у резерв.

Як зазначається, такий наказ оформлюється на підставі відповідних документів:

Службове подання командира, що обґрунтовує необхідність пониження чи переведення.

Атестаційний лист із висновками щодо службової відповідності військовослужбовця.

Наказ вищого керівництва, який затверджує рішення на підставі зазначених документів.

Фахівці наголошують, якщо конкретні умови встановлення, зміни або припинення правових відносин військовослужбовців не зазначені прямо в контракті, зміни по особовому складу регулюються нормативними актами щодо військової служби.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що військовослужбовці, які мають достатній професійний досвід, добрий стан здоров'я (підтверджений військово-лікарською комісією) і бажають продовжити службу, можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік на строк до 5 років (ч. 2. ст. 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

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