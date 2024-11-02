На вулицях Одеси з’явилися берлінські подушки

На перехресті Адміральського проспекту в Одесі встановили подушки безпеки для контролю швидкості.

Джерело фото: Одеська міська рада

У Одесі комунальна установа «СМЕП» вживає заходів для підвищення безпеки дорожнього руху. Особлива увага зосереджена на ділянках з високим трафіком, де встановлено нові засоби заспокоєння руху — берлінські подушки безпеки. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Ці подушки, які з’явилися на перехресті Адміральського проспекту та вул. Геранієвої, відрізняються від традиційних лежачих поліцейських. Вони не займають всю ширину дороги, а розташовані безпосередньо на смузі руху, що дозволяє ефективніше контролювати швидкість автомобілів і зменшувати вуличні перегони. Таке нововведення сприяє безпеці всіх учасників руху: громадський транспорт може проїжджати без зупинок, в той час як легкові автомобілі зобов’язані знижувати швидкість.

Водії закликаються бути уважними та дотримуватись встановлених швидкісних обмежень для забезпечення безпеки на дорогах Одеси.

Джерело фото: Одеська міська рада

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