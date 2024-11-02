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На улицах Одессы появились берлинские подушки

23:59, 2 ноября 2024
На перекрестке Адмиральского проспекта в Одессе установили подушки безопасности для контроля скорости.
На улицах Одессы появились берлинские подушки
Источник фото: Одесский городской совет
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В Одессе коммунальное учреждение «СМЭП» принимает меры для повышения безопасности дорожного движения. Особое внимание сосредоточено на участках с высоким трафиком, где установлены новые средства успокоения движения - берлинские подушки безопасности. Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Эти подушки, которые появились на перекрестке Адмиральского проспекта и ул. Гераниевой, отличаются от традиционных лежачих полицейских. Они не занимают всю ширину дороги, а расположены непосредственно на полосе движения, что позволяет эффективнее контролировать скорость автомобилей и уменьшать уличные перегоны. Такое нововведение способствует безопасности всех участников движения: общественный транспорт может проезжать без остановок, в то время как легковые автомобили обязаны снижать скорость.

Водители призываются быть внимательными и соблюдать установленные скоростные ограничения для обеспечения безопасности на дорогах Одессы.

Источник фото: Одесский городской совет

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дороги Одесса

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