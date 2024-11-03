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Во Львове скорая за 1000 грн будет доставлять пациентов в областную больницу

07:36, 3 ноября 2024
Каждый сможет вызвать экстренную медицинскую помощь, не зависимо от тяжести своего состояния и причины жалобы.
Во Львове скорая за 1000 грн будет доставлять пациентов в областную больницу
Источник фото: Freepik
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Во Львовской областной больнице запустили новую услугу с 1 ноября — транспортировка пациентов скорой помощью.

Напомним, экстренная медицинская помощь называется именно так потому, что оказывается в экстренных неотложных случаях, когда существует угроза жизни и здоровью человека. Как пишут в Национальной службе здоровья Украины, неотложное состояние – это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью, и возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин. А именно:

  • внезапное расстройство дыхания;
  • внезапная боль в области сердца;
  • сильное кровотечение;
  • рвота кровью;
  • острая боль в животе;
  • поражение током или молнией;
  • повреждение в аварии;
  • ранения при обстрелах и т.д.

В НСЗУ отмечают, что экстренка не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.

Как пишет LVIV.MEDIA, старший фельдшер медицины неотложных состояний отделения экстренной медицинской помощи рассказал, что каждый сможет вызвать экстренную медицинскую помощь, не зависимо от тяжести своего состояния и причины жалобы. «Скорая помощь» будет ездить в пределах города и области на протяжении всех суток, включая выходные и праздничные дни.

Стоимость услуги вызова помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу зависит от расстояния. Как отмечается, в черте города такая услуга будет стоить 1 тысячу грн.

Тем не менее, есть категория пациентов, кто будет получать такие услуги бесплатно. Это:

  • люди с инвалидностью I группы,
  • участники боевых действий,
  • действующие военные,
  • ВПЛ,
  • лица, пострадавшие в результате военной агрессии россии.

В больнице также отмечают, что у них нет детского отделения, поэтому выезжать на вызовы и госпитализировать смогут только взрослых от 18 лет.

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Львов

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