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У Львові швидка за 1000 грн доставлятиме пацієнтів до обласної лікарні

07:36, 3 листопада 2024
Кожен зможе викликати екстрену медичну додому, не залежно від важкості свого стану та причини скарги.
У Львові швидка за 1000 грн доставлятиме пацієнтів до обласної лікарні
Джерело фото: Freepik
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У Львівській обласній лікарні запустили нову послугу з 1 листопада — транспортування пацієнтів швидкою допомогою.

Нагадаємо, екстрена медична допомога називається саме так тому, що надається в екстрених невідкладних випадках, коли існує загроза життю та здоров’ю людини. Як пишуть у Нацслужбі здоров'я, невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров'я, яке становить пряму й невідворотну загрозу життю та здоров'ю, і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння чи інших причин. А саме:

  • раптовий розлад дихання;
  • раптовий біль у ділянці серця;
  • сильна кровотеча;
  • блювота кров’ю;
  • гострий біль у животі;
  • ураження струмом чи блискавкою;
  • ушкодження в аварії;
  • поранення при обстрілах тощо.

У НСЗУ наголошують, що екстренка не приїздить, щоб виміряти тиск, збити температуру чи відвезти до лікарні.

Як пише LVIV.MEDIA, старший фельдшер медицини невідкладних станів відділення екстреної медичної допомоги розповів, що кожен зможе викликати екстрену медичну додому, не залежно від важкості свого стану та причини скарги. «Швидка допомога» їздитиме в межах міста та області впродовж усіє доби включно з вихідними та святковими днями.

Вартість послуги виклику допомоги та транспортування пацієнта до обласної клінічної лікарні залежить від відстані. Як зазначається, в межах міста така послуга коштуватиме 1 тисячу грн.

Проте є категорія пацієнтів, хто отримуватиме такі послуги безкоштовно. Це:

  • люди з інвалідністю I групи,
  • учасники бойових дій,
  • діючі військові,
  • ВПО,
  • особи, які постраждали внаслідок військової агресії росії.

У лікарні також зазначають, що не мають дитячого відділення, тому виїздити на виклики та госпіталізовувати зможуть лише дорослих від 18 років.

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Львів

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