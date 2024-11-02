На Черкащині нетвереза водійка врізалася в дерево, травмувавши пасажирку

Водійка з 0,68 проміле алкоголю не впоралася з керуванням та врізалася в дерево.

Джерело фото: поліція в Черкаській області

У селі Степанці Черкаського району 1 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 26-річна жінка. Приблизно о 11:30 до поліції надійшло повідомлення про інцидент, після чого на місце події виїхали слідчі, повідомила поліція в Черкаській області.

За попередніми даними, 28-річна водійка автомобіля «Ford Focus» не впоралася з керуванням та врізалася в дерево на узбіччі. У результаті аварії пасажирка отримала травми і була госпіталізована. Поліцейські, перевіривши стан водійки, виявили в її організмі 0,68 проміле алкоголю.

Керуючу автомобілем затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, якщо це призвело до тяжкого тілесного ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.

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