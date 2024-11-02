Чи зможе ВПО одночасно оформити і житлову субсидію, і субсидію на оренду, – відповідь Мінсоцполітики

Уряд України допоможе переселенцям в отриманні субсидії на оренду житла з 2025 року.

Джерело фото: socportal.info

Міністерство соціальної політики України запровадило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб — субсидію на оренду житла. Ця ініціатива, ухвалена урядом, спрямована на допомогу переселенцям, які не мають достатньо коштів для самостійної оплати оренди.

Субсидію зможуть отримати родини ВПО, які витрачають на оренду понад 30% своїх загальних доходів. Якщо сім'я має доходи менше ніж 2 прожиткових мінімуми (5840 грн), субсидія покриватиме більший відсоток вартості оренди. Призначення субсидій здійснюватиме Пенсійний фонд України, і військовослужбовці зможуть отримувати субсидію на оренду одночасно з житлово-комунальними субсидіями.

Початок призначення субсидії на оренду житла заплановано на середину січня 2025 року. ВПО, які потребують цієї підтримки, зможуть подавати заяви на отримання субсидії з того часу. Розмір субсидії буде розраховуватися індивідуально в залежності від доходів родини, кількості членів та вартості оренди, з урахуванням регіональних відмінностей.

Щоб отримати субсидію, переселенці повинні мати укладений орендний договір, який можна оформити у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн. Держава також буде компенсувати орендодавцям податки з доходу, отриманого від оренди.

На початковому етапі програма субсидій на оренду житла буде реалізована в дев'яти пілотних регіонах, де зосереджено найбільше внутрішньо переміщених осіб: Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Луганській та Донецькій областях (окрім територій, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані).

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