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До Землі наближається майже 90-метровий астероїд

19:08, 2 листопада 2024
Довжина об'єкта становить 88 метрів, а його швидкість руху понад 28 тисяч км/год.
До Землі наближається майже 90-метровий астероїд
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У неділю, 3 листопада, поблизу Землі пролетить астероїд 2020 VX1. За даними NASA, довжина об'єкта становить 88 метрів, а його швидкість руху 28 260 км/год.

Відстань від нього до Землі становитиме 7,4 млн км.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з кінця вересня у Земля з’явиться ще один супутник, хоча і тимчасовий. Це буде невеликий астероїд 2024 PT5, який на менш, ніж два місяці стане «міні-Місяцем». Він рухається по траєкторії, на якій його тимчасово захопить земне тяжіння.

Дослідники іспанського Університету Комплутенсе де Мадрид зробили розрахунки, згідно з якими, астероїд обертатиметься навколо Землі з 29 вересня до 25 листопада.

2024 PT5 дуже крихітний – його ширина становить лише 10 метрів, тому не слід очікувати побачити його неозброєним оком. Навіть не кожен телескоп зможе його показати.

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