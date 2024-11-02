К Земле приближается почти 90-метровый астероид

Длина объекта составляет 88 метров, а его скорость движения более 28 тысяч км/ч.

В воскресенье, 3 ноября, вблизи Земли пролетит астероид 2020 года VX1. По данным NASA, длина объекта составляет 88 метров, а его скорость движения 28 260 км/ч.

Расстояние от него до Земли составит 7,4 млн км.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с конца сентября у Земля появится еще один спутник, хоть и временный. Это будет небольшой астероид 2024 PT5, который на менее, чем два месяца станет «мини-Луной». Он двигается по траектории, на которой его временно захватит земное притяжение.

Исследователи испанского Университета Комплутенсе де Мадрид произвели расчеты, согласно которым астероид будет вращаться вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября.

2024 PT5 очень крошечный – его ширина составляет всего 10 метров, поэтому не следует ожидать увидеть его невооруженным глазом. Даже не каждый телескоп сможет его показать.

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