Правительство упростило регистрацию волонтерских автомобилей для военных

Военнослужащие должны зарегистрировать гуманитарный автомобиль в течение 10 дней после подписания акта приема-передачи.

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Правительство упростило процедуру регистрации волонтерских автомобилей для военнослужащих, введя механизм временного государственного учета транспортных средств, полученных в качестве гуманитарной помощи. Отныне военные могут зарегистрировать такие автомобили на свое имя и легально пользоваться ими до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров. Для регистрации автомобиля военнослужащему нужно в течение 10 дней с момента подписания акта приема-передачи подать в сервисный центр заявление, документ, удостоверяющий личность, справку о прохождении военной службы, акт приема-передачи транспортного средства и распечатанную электронную декларацию.

Военнослужащие, которые получили транспортные средства с начала декабря 2023 года до вступления в силу постановления, могут зарегистрировать их в течение следующих трех месяцев. Для упрощения дальнейшей перерегистрации автомобиля на других военных, в акте приема-передачи можно указать до пяти человек, которые будут иметь право управлять этим транспортом.

Временный учет транспорта будет отменен в случае уничтожения, смерти, приостановления службы военнослужащего, его исчезновения без вести, плена, длительного лечения или увольнения с военной службы. В случае наступления этих обстоятельств, учет может быть восстановлен по заявлению одного из военнослужащих, указанных в акте приема-передачи. Если таких данных нет, сервисный центр сообщит подразделение, где проходил службу военный, о необходимости ведомственной регистрации транспортного средства.

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