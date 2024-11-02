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Уряд спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військових

22:00, 2 листопада 2024
Військовослужбовці мають зареєструвати гуманітарний автомобіль протягом 10 днів після підписання акту приймання-передачі.
Уряд спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військових
Фото ілюстративне
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Уряд спростив процедуру реєстрації волонтерських автомобілів для військовослужбовців, запровадивши механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, отриманих як гуманітарну допомогу. Відтепер військові можуть зареєструвати такі автомобілі на своє ім'я та легально користуватися ними до закінчення воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Відповідна постанова була ухвалена Кабінетом Міністрів. Для реєстрації автомобіля військовослужбовцю потрібно протягом 10 днів з моменту підписання акту приймання-передачі подати до сервісного центру заяву, документ, що посвідчує особу, довідку про проходження військової служби, акт приймання-передачі транспортного засобу та роздруковану електронну декларацію.

Військовослужбовці, які отримали транспортні засоби з початку грудня 2023 року до набрання чинності постанови, можуть зареєструвати їх протягом наступних трьох місяців. Для спрощення подальшої перереєстрації автомобіля на інших військових, в акті приймання-передачі можна вказати до п’яти осіб, які матимуть право керувати цим транспортом.

Тимчасовий облік транспорту буде скасовано у разі знищення, смерті, призупинення служби військовослужбовця, його зникнення безвісти, полону, тривалого лікування або звільнення з військової служби. У випадку настання цих обставин, облік може бути відновлено за заявою одного з військовослужбовців, зазначених у акті приймання-передачі. Якщо таких даних немає, сервісний центр повідомить підрозділ, де проходив службу військовий, про необхідність відомчої реєстрації транспортного засобу.

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