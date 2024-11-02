На Вінниччині конфлікт односельчан закінчився вибухом

Поліція після вибуху затримала чоловіка, у нього знайшли гранати та набої.

Джерело фото: поліція Вінницької області

У Вінницькому районі поліція розслідує обставини вибуху, який стався 1 листопада близько 20:45 в одному з сіл. За попередніми даними, під час конфлікту з односельцем нетверезий 45-річний чоловік кинув невідомий пристрій у лісосмугу, що призвело до вибуху. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Правопорушник, у якого виявлено 1,16 проміле алкоголю, був затриманий і зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Під час обшуку його домоволодіння поліцейські знайшли понад 100 набоїв до автоматичної зброї та гранати, які направлено на експертизу.

Слідчі з відділення поліції №2 Вінницького райуправління відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Санкція цієї статті передбачає покарання до семи років ув’язнення. Тривають слідчі дії для встановлення походження боєприпасів та типу вибухівки.

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