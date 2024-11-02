В Винницкой области конфликт односельчан закончился взрывом

Полиция после взрыва задержала мужчину, у него нашли гранаты и патроны.

Источник фото: полиция Винницкой области

В Винницком районе полиция расследует обстоятельства взрыва, который произошел 1 ноября около 20:45 в одном из сел. По предварительным данным, во время конфликта с односельчанином нетрезвый 45-летний мужчина бросил неизвестное устройство в лесополосу, что привело к взрыву. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Правонарушитель, у которого обнаружено 1,16 промилле алкоголя, был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. Во время обыска его домовладения полицейские нашли более 100 патронов к автоматическому оружию и гранаты, которые направлены на экспертизу.

Следователи из отделения полиции №2 Винницкого райуправления открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконного обращения с оружием и взрывчатыми веществами. Санкция этой статьи предусматривает наказание до семи лет заключения. Продолжаются следственные действия для установления происхождения боеприпасов и типа взрывчатки.

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