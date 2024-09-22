«Вторая Луна»: у Земли в конце сентября временно появится еще один спутник

У Земли появится еще один спутник, но временный – астероид 2024 PT5 будет кружить по орбите до конца ноября.

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С конца сентября у Земля появится еще один спутник, хоть и временный. Это будет небольшой астероид 2024 PT5, который на менее, чем два месяца станет «мини-Луной».

Как пишет Gizmodo, в первый раз система зафиксировала этот объект 7 августа. Он двигается по траектории, на которой его временно захватит земное притяжение.

Исследователи испанского Университета Комплутенсе де Мадрид произвели расчеты, согласно которым астероид будет вращаться вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября.

2024 PT5 очень крошечный – его ширина составляет всего 10 метров, поэтому не следует ожидать увидеть его невооруженным глазом. Даже не каждый телескоп сможет его показать, поскольку в лучшем случае астероид будет иметь относительно тусклое значение звездной величины 22, согласно EarthSky. Объекты становятся видимыми невооруженным глазом при величине 6 или ниже.

В статье в Research Notes of the AAS ученые отметили, что сценарий двойного месяца редок для нашей планеты, но не неслыхан. Такое произошло в июле 2006 года, когда вокруг Земли около года висел мини-Месяц. Еще один объект вращался вокруг планеты несколько лет, прежде чем в мае 2020 году вырвался из-под влияния земного притяжения. Время от времени Земля притягивает разные объекты, но обычно они убегают, не сделав и полного оборота вокруг планеты.

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