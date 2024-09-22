Что является базой начисления единого взноса для лиц, получающих доход за работу за несколько месяцев

Базой начисления ЕСВ для лиц, получающих доход за проделанную работу, срок выполнения которой превышает календарный месяц, является разделенная общая сумма дохода на количество месяцев, за которые он начислен.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, что является базой начисления единого взноса для лиц, получающих доход за проделанную работу (оказанные услуги), срок выполнения которых превышает календарный месяц.

Согласно части второй ст. 7 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для лиц, работающих в сельском хозяйстве , занятые на сезонных работах, выполняющие работы (оказывают услуги) по гражданско-правовым договорам и другим лицам, получающим, в частности, доход за проделанную работу (оказанные услуги), срок выполнения которых превышает календарный месяц, есть сумма, определяемая путем деления, в частности, дохода, выплаченного по результатам работы, на количество месяцев, за которые он начислен.

Следовательно, базой начисления единого взноса для лиц, получающих доход за проделанную работу (оказанные услуги), срок выполнения которых превышает календарный месяц, является сумма, определяемая путем деления дохода, выплаченного по результатам работы, на количество месяцев, за которые он начислен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.