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Що є базою нарахування єдиного внеску для осіб, які отримують дохід за роботу за декілька місяців

22:31, 22 вересня 2024
Базою нарахування ЄСВ для осіб, які отримують дохід за виконану роботу, строк виконання якої перевищує календарний місяць, є поділена загальна сума доходу на кількість місяців, за які він нарахований.
Що є базою нарахування єдиного внеску для осіб, які отримують дохід за роботу за декілька місяців
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В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області розповіли, що є базою нарахування єдиного внеску для осіб, які отримують дохід за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць.

Відповідно до частини другої ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами та інших осіб, які отримують, зокрема, дохід за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, є сума, що визначається шляхом ділення, зокрема, доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які він нарахований.

Отже, базою нарахування єдиного внеску для осіб, які отримують дохід за виконану роботу (надані послуги),  строк виконання яких перевищує календарний місяць, є сума, що визначається шляхом ділення доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які він нарахований.

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