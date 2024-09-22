У Рівненській області чоловік прив'язав собаку до мотоцикла і тягнув її по дорозі — справою зайнялася поліція

Попередньо відомо, що тварина жива.

У Рівненській області правоохоронці виявили факт жорстокого поводження з твариною. Чоловік прив'язав собаку до мотоцикла та тягнув її по дорозі. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

«Під час моніторингу соцмереж, на одному із телеграм-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік прив’язав до мотоциклу собаку та волочив її дорогою», – розповіли поліцейські.

На місце події негайно вирушив поліцейський офіцер Зарічненської тергромади. Обставини та особу зловмисника встановлюють правоохоронці.

Попередньо відомо, що тварина жива. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.

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