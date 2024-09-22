Україна проти росії – у Гаазі 23 вересня розпочнуться слухання по суті

Постійна палата третейського суду в Гаазі проведе слухання по суті за позовом про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Джерело фото: picture-alliance/Daniel Kalker

У Гаазі 23 вересня почнуться слухання по суті за позовом України проти рф про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

До кінця слухань публічний доступ буде закритий у будь-якій формі, але публічними будуть вступні та заключні заяви сторін. З часом на сайті Суду буде оприлюднено відкриту інформацію.

Слухання по суті за позовом України проти російської федерації проходитимуть з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди.

Під час слухань розглядатимуть суть справи, питання юрисдикції та прийнятності, що залишилися.

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